元サッカー日本代表の柿谷曜一朗さんは6月9日、自身のInstagramを更新。ルーティン動画を公開しました。【動画】柿谷曜一朗の美肌「肌ケアばっちりですね！」柿谷さんは「#FIFAWorldCup」と添え、1本の動画を投稿。「モンテレイでの部屋出るまで」と題し、モーニングルーティンを公開しました。まず歯を磨いてひげを剃り、フェイスパックをしながらパソコンで作業をしています。ヘアセットをして服を着替えたら、格好いいオンの姿