首都機能をバックアップする「副首都構想」を巡り、山口県の村岡知事は９日の定例記者会見で、「（人口の多い）特定の場所を経済成長のエンジンにすることが、日本全体の力の底上げになるのか」と疑問を呈したうえで、地方での産業推進に力を入れるべきだとの考えを示した。隣県にある福岡市が副首都指定へ意欲を示していることを踏まえ、記者からの質問に答えた。構想を巡っては、大規模災害時の代替機能のほか、日本を先導す