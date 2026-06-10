タレントの三上悠亜（32）が10日までに自身のインスタグラムを更新。台湾でのスノボー＆ゴルフを楽しんでいるショットを披露した。台湾のバラエティー番組で、台北市・内湖に日帰り旅行に行ったことを明かし、「インドアのスノーボード、ボクシング、ゴルフにも挑戦しました！」と報告。インドアのスノーボードやゴルフを楽しんでいる写真をアップし「翌日は全身筋肉痛でしたでも、本当に楽しかった！次回も番組に出演でき