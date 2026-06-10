iPhoneを買い替えようとすると、Apple Store、携帯キャリア、家電量販店、中古ショップなど、購入先の多さに迷いやすいものです。 さらに「返却プログラム」「SIMフリー」「認定中古」といった言葉も出てくるため、単純に価格だけを見ても判断しにくいでしょう。本記事では、iPhoneをできるだけ安く買うために、どの買い方がどんな人に向いているのかを解説します。 iPhoneを安く買うには「何年使うか」で選