賃貸物件を更新したばかりなのに、転勤や同居、住宅購入などで急に退去が決まることがあります。そのとき気になるのが、更新時に支払った火災保険料です。特に2年契約で一括払いをしている場合、「ほとんど使っていないのに、そのまま戻らないのでは」と不安になる人も多いでしょう。 そこで本記事では、賃貸の火災保険を途中解約した場合の保険料の戻り方や、退去時に必要な手続きについて解説します。 賃貸の火災