6月ごろに届く住民税通知書を見て、「寄附金控除額」が0円になっているのを見て驚く方もいるかもしれません。ふるさと納税をしたはずなのに反映されていない場合、ワンストップ特例の申請漏れや、確定申告で寄附金控除を入れ忘れたことが原因として考えられます。 特に、医療費控除のために確定申告をした場合、ワンストップ特例は無効になります。その確定申告でふるさと納税を記載していないと、控除が反映されません。こ