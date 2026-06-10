映画『モータルコンバット』シリーズ第3作の脚本作業が進んでいるようだ。『モータルコンバット』（2021）および現在公開中の『モータルコンバット／ネクストラウンド』に続く新作について、脚本家のジェレミー・スレイターが現状を語っている。 米のインタビューで、シリーズ3作目の脚本がどの段階にあるのかを尋ねられたスレイターは、「まだ完成はしていません」と