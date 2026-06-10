数々の映画やテレビドラマ、舞台まで幅広く活躍し、その顔を見ない日はないと言っても過言ではない名優・吹越満。その主演作『鍵』が、6月12日から公開となる。吹越演じる主人公・剣持耕三は、医師から余命半年の宣告を受け、その恐怖を忘れるため、歳の離れた妻・郁子（菅野恵）と部下・木村（小出恵介）の浮気を画策する。思惑通りにことは運ぶが、郁子への思いを捨てきれない剣持は、やがて嫉妬を募らせていき…。原作は