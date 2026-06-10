「西武４−３広島」（９日、ベルーナドーム）広島が今季４度目のサヨナラ負け。連勝が２で止まった。ファビアン、ドラフト１位・平川のプロ１号、坂倉とソロ３発で序盤リードしたが、床田寛樹投手が５回７安打３失点降板。同点の九回、５番手で登板した中崎が失点した。以下は試合後、新井貴浩監督も主な一問一答。◇◇−最後は中崎投手が失点した。「振れている打者が多いからね」−当たっている西武打線に対し