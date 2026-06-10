髪のパサつきや広がり、寝ぐせの原因にもなる摩擦ダメージ。そんな日中や就寝中の髪悩みに着目し、美容ブランドReFaから新たな「シルクヘアケアライン」が登場します。最高等級6Aランクのシルクを採用したシュシュとナイトキャップは、髪をやさしく包み込みながら美しいツヤ髪へ導いてくれるアイテム。毎日のヘアケアに取り入れたい注目の新シリーズをご紹介します。 上質シルクで叶える新しい美髪習慣 ReFaが