「ソフトバンク１０−４阪神」（９日、みずほペイペイドーム）阪神が６本塁打を許し大敗。初回から５イニング連続被弾は２リーグ制以降では球団初。先発の才木浩人は３回５安打５失点。打線は立石正広が１１試合ぶりの２号２ラン、森下翔太の１５号ソロなどで食い下がった。デイリースポーツ評論家の糸井嘉男氏は、才木が２日連続スライド登板した影響を指摘した。◇◇才木投手は本来の姿ではなかったですね。本人は