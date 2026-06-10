行政手続きや民間サービスのオンライン化が進む中、高齢層を中心に「知識・操作がわからない」といったデジタル活用の壁が指摘されています。株式会社アーラリンク（東京都豊島区）が運営する『誰でもスマホ』が実施した「通信サービスの解約手続き」に関する調査によると、「支払いが難しく解約を考えた際、Web手続きが分かりづらく解約できず、請求が増えてしまった経験がある」とした人が6割を超えることがわかりました。【グラ