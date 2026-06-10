NHK連続テレビ小説『風、薫る』。6月11日放送の第54話では、献身的な看護でセツ（村上穂乃佳）の体調が回復へ向かう。 参考：『風、薫る』直美が受け取った“母”の思いセツ「子どもは産まないし、産めない」の重み 朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。 シマケン（佐野晶哉）がセツの元へやってきた第53話。 第53話