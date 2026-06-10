＜RBCカナディアンオープン事前情報◇9日◇TPCトロント ノースC（カナダ）◇7389ヤード・パー70＞米国男子ツアーは、来週の海外メジャー「全米オープン」の前哨戦となる「RBCカナディアンオープン」が11日から開催される。開幕に先立ち、第1ラウンドの組み合わせが発表された。【スイング写真】頭の残し具合が違う！松山英樹ビフォーアフター日本勢は3人が出場する。先陣を切るのは、日本時間11日の午後8時22分にティオフする