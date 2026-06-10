6月7日付けの男子世界ランキングが発表された。【スイング写真】頭の残し具合が違う！松山英樹ビフォーアフター国内男子ツアー今季メジャー2戦「BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ」で今季初優勝を挙げた45歳の岩田寛が、485位から338位へランクアップ。2位で終えた片岡尚之は、427位から372位に順位を上げた。米国男子ツアー「メモリアル・トーナメント」で2年ぶりの勝利を挙げたJ.T.ポストン（米国）は94位から39位へ。