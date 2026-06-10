2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）のマネジャーが10日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。愛用していたスポーツブラを公開した。「現役中に愛用していた『CXーWのスポーツブラ』」とつづり、ワコールのコンディショニングウェアブランド「CXーW」のスポーツブラを手に持っている写真をアップ。「先輩に勧められて着用し