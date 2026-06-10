見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第53話が10日に放送された。※以下ネタばれを含みます。あらすじは、シマケン（佐野晶哉）が書いた新聞記事の第二弾は、多くの人々の心を動かした。回復に向かうセツ（村上穂乃佳）に、りん（見上愛）と直美（上坂樹里）は安心する一方、気持ちは複雑で…。そんなある日、シマケンが病院にやってきて、りんに「セツに会わせてほしい」と頼み込む。セ