星野リゾートの「リゾナーレ」4施設では、夏休みの計画を立てたい家族に向け、子どもの好奇心を刺激する「Academy〜夏休みの自由研究〜」プログラムを発表した。4施設とも専用ワークシートを用意し、体験を通じて自由研究を完成させることができる。モッツァレラチーズ作りを体験「リゾナーレ熱海」(静岡県熱海市)は7月20日〜8月31日の月・木曜日より1泊2日で、未利用魚を通して海の未来を学ぶプログラム「Fisherman's Academy〜夏