「そんなことしてええと思ってんのか!」お笑いタレントの明石家さんまが、プロデューサーに“激怒”された若手時代のエピソードを明かした――。明石家さんま○「土曜日の公開のときに彼女がいて」「一緒に毎日放送から行こう」6日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00〜23:30)で、同番組の思い出を聞かれ、「それはいっぱいある。俺が一番長いのか? 50年やから」と返したさんま。当初は、公開収録だったそうで、「