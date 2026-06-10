メ～テレ（名古屋テレビ） 10日未明、愛知県豊田市で住宅が焼ける火事があり、1人が死亡しました。 消防によりますと午前3時半ごろ豊田市堤町下町で「建物から煙が見える」と、通行人から119番通報がありました。 火はおよそ3時間後に消し止められましたが、平屋建ての住宅が焼けました。 この火事で、女性1人が心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。 現場は名鉄若林駅か