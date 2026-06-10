バドミントンの志田千陽選手（29）が2026年6月8日、自身のインスタグラムを更新。直近の3大会を振り返る動画とメッセージを寄せた。動画の中では、笑顔で食事をするシーンもあった。「一つ一つが人生経験」感謝つづる25年9月に元「ワタガシ」ペアで活躍した五十嵐（旧姓・東野）有紗選手とペアを結成した志田選手。2人は26年5月中旬のマレーシアマスターズで2回戦敗退、5月下旬のシンガポールオープンで3位、6月上旬のインドネシア