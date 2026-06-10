キープレフトの軌道がイン・トゥ・インになる理由 ヘッドの軌道はイン・トゥ・インにしかならない これはキープレフトに限ったことではありませんが、正しいスイング軌道とは、クラブがライ角なりに動く軌道です。斜めの棒を斜めに振る。ライ角が存在するものを回転運動で打つのですから、上から見たヘッドの軌道はイン・トゥ・インにしかなりません。 ですからキープレフト理論の場合、インサイド・アウ