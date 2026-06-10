医学的な診断名ではない？！「グレーゾーン」という言葉に惑わされてはいけない間違われがちな言動とは？ 「グレーゾーン＝症状が軽い」は間違い 発達障害の有無や状態について語るとき、よく使われる言葉のひとつに「グレーゾーン」というものがあります。このグレーゾーンとは、発達障害の特性や疑わしい言動はいくつか見られるものの、診断基準を満たしていないために、現