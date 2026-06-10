行列のウラ側で オーバーツーリズムが奪うもの 世界遺産に登録されると、国内外で知名度が一気に高まり、「いつか行ってみたい場所」として注目を集めます。観光客が増えれば地域経済が潤い、雇用が生まれるれ、保存や修復の資金も確保しやすくなるなど、さまざまなメリットがあります。 しかし、観光客の増加はいいことばかりではありません。受け入れの許容範囲を超えて観光客が集中すると、地域住民