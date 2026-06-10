男性も40歳を過ぎたら明確な終わりがない更年期が訪れる 男性ホルモンは20代をピークに減少 女性だけでなく、男性にも男性ホルモンの減少によっておこる不調があります。男性ホルモンの「テストステロン」は10代から分泌量が増えはじめ、20代でピークに達します。しかし、その後はゆるやかな下り坂。徐々に分泌量が減っていき、40代ぐらいから一部の男性にもホルモン減少によっておこる不調が現れるとされていま