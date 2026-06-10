日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） トヨタ2819（-11.0-0.39%） ホンダ1428（-16.5-1.14%） 三菱ＵＦＪ3180（00.00%） みずほＦＧ7674（-16-0.21%） 三井住友ＦＧ6166（-16-0.26%） 東京海上7416（+6+0.08%） ＮＴＴ147（+0.3+0.20%） ＫＤＤＩ2712（-9-0.33%） ソフトバンク211（-0.5-0.24%） 伊藤忠1828（-20-1.08%）