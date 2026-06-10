【本日の見通し】ドル高基調継続へ、米CPIにも注意 ドル円は海外市場で160円台前半での推移が続いた。NY市場午後にドル高が進み、160.20円を挟んでの推移から、一時160.40円台まで上昇。4月30日以来の高値を付けた。もっとも値幅自体は抑えられており、勢いに欠ける展開が続いている。 朝になって米中央軍のイランへの攻撃が報じられている。トランプ大統領が強硬姿勢について言及しており、中東情勢の緊迫化