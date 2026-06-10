米株価指数先物下落、米がイランに攻撃 東京時間07:58現在 ダウ平均先物JUN 26月限50742.00（-167.00-0.33%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7365.00（-27.75-0.38%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限28993.00（-124.00-0.43%）