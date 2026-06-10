東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値160.36高値160.45安値160.05 160.92ハイブレイク 160.69抵抗2 160.52抵抗1 160.29ピボット 160.12支持1 159.89支持2 159.72ローブレイク ユーロドル 終値1.1543高値1.1578安値1.1527 1.1623ハイブレイク 1.1600抵抗2 1.1572抵抗1 1.1549ピボット 1.1521支持1 1.1498支持2 1.1470ロ&#12