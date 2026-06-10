俳優の鈴木福（21）が10日までに自身のインスタグラムを更新。眼鏡姿を公開した。「どろラーメン！コンビニ兄弟イベント後に小倉にてうまかったー！」とつづり、ラーメンを楽しむ姿をアップ。自身が出演するNHKドラマ10「コンビニ兄弟テンダネス門司港こがね村店」をアピールした。眼鏡をかけて腕時計をした鈴木はすっかり大人の男性の雰囲気となっている。この投稿に「お兄様になられましたね」「ラーメン美味しそう