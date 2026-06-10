木村さやかさん（38歳・仮名）は--結婚8年目、小学2年生の娘を持つ専業主婦です。夫の実家から車で30分ほどの場所に家族3人で暮らしていました。義母とは月に一度ほど顔を合わせる、可もなく不可もない関係でした。それが崩れたのは、義父が定年を迎えた春のことでした。「そろそろ一緒に住みましょう。部屋も空いてるし」最初は提案のような口ぶりでした。さやかさんと夫は話し合い、「今の生活を続けたい」と丁寧に断りました。