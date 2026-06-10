ローソンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。今回は、2026年6月9日から15日まで実施しているキャンペーンを紹介します。1週間限定でコーヒー値引き「1個買うと1個もらえる」キャンペーンから紹介します。1つめの対象商品は、ロッテ「ガーナミルク」（50g）、「クランキー」（1枚）、「ガーナ抹茶チョコレート」（45g）です。いずれか1個を購入すると、「爽 バニラ」（190ml）、「とろ〜