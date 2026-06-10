6月27日に公開される、稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾が主演を務める映画『バナ穴 BANA_ANA』の本予告が公開された。 参考：『バナ穴 BANA_ANA』稲垣吾郎×草磲剛×香取慎吾の場面写真公開上映劇場も決定 本作は、2018年に2週間限定公開で28万人を動員した4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾。監督・脚本は前作から引き続き『友だちのパパが好き』『アジアのユニークな国』な