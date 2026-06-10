９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円３６銭前後と前日と比べて２０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円１０銭前後と同３５銭程度のユーロ高・円安だった。 イランとイスラエルが相互への攻撃停止を表明したことで中東情勢に対する過度な不安が後退し、ドル円相場は日本時間夕方に１６０円０５銭まで軟化する場面があった。ただ、米