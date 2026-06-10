株式会社秀建コーポレーション（ディレクトアートギャラリー）は、『大怪獣ガメラ』生誕60周年記念アイテムとして、3種類の特別音声を収録した「ガメラ音声目覚まし時計」を発売することを発表した。予約受付は2026年6月10日より開始される。 （関連：【画像】毎朝が怪獣映画のクライマックス！特撮ファン必聴の「3種の特別音声」収録） 本商品は、1965年に劇場公開された『大怪獣ガメラ』の生誕60