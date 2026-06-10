１０日の東京株式市場は主力株に対する利益確定の動きが再燃し、日経平均株価は反落する可能性が高い。前日は上下に不安定な値動きとなったものの総じて買いが優勢で、６万５０００円台半ばまで水準を切り上げて取引を終えたが、きょうは再び下値を探る展開で６万４０００円台に押し戻されそうだ。前日の欧州株市場は高安まちまちだったが、取引終盤は各国市場いずれも地合いが軟化した。世界的に半導体関連株への利食い急ぎの動