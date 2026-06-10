東京都内に住む・通学する女子中学生・女子高校生のみんな、いま都内で活躍する・仕事する女性たちの姿をみてから、話を聞いてみてから文系・理系を決めてみない？東京都は、7月22日〜8月13日（第一弾）、8月17日〜8月31日（第二弾）に開催する「女子中高生向けオフィスツアー」（参加費無料）の参加者を募集中https://www.26summer-office.metro.tokyo.lg.jp/第一弾の応募締切は6月23日 正午だから、この記事をみて「参加してみた