ワールドカップは、韓国サッカーにいつも新しいヒーローをもたらしてきた。世界最高の選手たちの中で自らの価値を輝かせて得た自信は、さらなる成長へとつながった。その後、欧州進出などの成果を上げ、一段階ステップアップする好循環を生み出した。【写真】サッカー選手の夫が羨ましい…韓国美女アナの大胆水着SHOTフース・ヒディンク監督体制でベスト4入りを果たした2002年日韓大会では、パク・チソン、イ・ヨンピョ、ソン・ジ