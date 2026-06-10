パーソルイノベーションが運営するHRサイエンス研究所の所長である大羽成征氏が、FAZOMの主催で6月16日12時5分〜12時45分にオンライン開催される「数字で語るHR戦略会議2026」に、ゲストスピーカーとして登壇する。●6月16日開催オンラインイベントで講演「数字で語るHR戦略会議2026」は、「HR実践者が成果をデータで語る」をテーマに、HR領域の最前線を走る企業・専門家が集結するオンラインカンファレンス。参加費は無料だが