【その他の画像・動画等を元記事で観る】 稲垣吾郎、草なぎ剛（※「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）、香取慎吾が主演する映画『バナ穴 BANA_ANA』（※アンダーバーは“穴”の絵文字が正式表記）の本予告映像（30秒、60秒、90秒）が公開された。 ■軽妙なスピード感のなかでめまぐるしく出演者たちが活躍 本作は、2018年に2週間限定で公開され28万人を動員した4本の短編からなるオムニバス映画『クソ