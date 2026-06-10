― ダウは86ドル高と3日ぶりに反発、景気敏感・ディフェンシブ関連の一角に買い ― ＮＹダウ 50872.11 ( +86.10 ) Ｓ＆Ｐ500 7386.65 ( -19.08 ) ＮＡＳＤＡＱ 25678.82 ( -250.84 ) 米10年債利回り4.515 ( -0.050 ) ＮＹ(WTI)原油 88.20 ( -3.10 ) ＮＹ金 4286.4 ( -77.0 ) ＶＩＸ指数19.87 ( +0.95 ) シカゴ日経225先物 (円建て)64525 ( -875 ) シカゴ日