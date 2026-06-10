綾瀬はるかさん、ファーストサマーウイカさん、松本穂香さんが出演する映画『ファーストボイス ―私たちの逆転裁判―』が、2026年10月2日(金)に全国公開される。ディスコのミラーボールが回り、誰もが好景気に浮かれていたバブル絶頂期の1989年。日本で初めて「ハラスメント」が“事件”として裁判で争われた出来事に着想を得た、実話ベースのリーガルエンターテインメントだ。【写真】バブル期ファッションにも注目！三者三様のキ