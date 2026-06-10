楽天の浅村は9日の巨人戦で4回に則本から今季22個目の四球を選び、通算四球が999に到達。西武時代の10年4月22日ソフトバンク戦で4回に和田毅からプロ1個目を記録してから17年で1000四球に王手をかけた。プロ野球で通算1000四球は王貞治（巨）の2390を筆頭に過去18人だけで、達成すれば史上19人目の記録になる。また、浅村は現在35歳6カ月。この年齢で1000四球を達成すると、前記の王貞治の28歳4カ月を筆頭に、歴代6位の年少