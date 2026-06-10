北海道を拠点に活動するアイドルグループ「限りなく白く」が、初の全国流通盤シングル「青春の種」をリリースした。デビュー時からの悲願を達成した今、インタビューに応じた藍沢未羽が真っ直ぐに語ってくれたのは、新曲に刻まれた“あるフレーズ”と自身の人生との深い重なり合いについて。一度は夢を置き去りにし、社会の荒波に揉まれていたからこそ宿る不退転の覚悟を、柔らかな言葉の奥ににじませる。（「推し面」取材班）