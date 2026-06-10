阪神はソフトバンクに21年から5年連続で負け越し中。きょう負ければ交流戦連続シーズンカード負け越しのチームワーストを更新する。予告先発の大竹は22年12月の現役ドラフトでソフトバンクから阪神に移籍。昨季まで古巣相手に甲子園の2試合で1勝0敗。25年6月21日の勝利で史上21人目の12球団勝利を達成しており、今回は移籍後初の古巣本拠地凱旋（がいせん）。レギュラーシーズンの登板は20年10月25日の西武戦以来6年ぶりになる