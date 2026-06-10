◇交流戦阪神4―10ソフトバンク（2026年6月9日みずほPayPay）阪神の10失点はすべて本塁打で、5回まで毎回の6発を浴びた。先発・才木浩人、2番手・椎葉剛が栗原陵矢と野村勇に2打席連発、近藤健介、牧原大成に浴びた。6被弾のカウントは0ストライクか1ストライク。追い込む前にフルスイングされていた。「カウントを取りにいくところで長打を浴びていますからね」と敗戦後、監督・藤川球児が指摘した。「どういう風にし