ドジャースの球団公式インスタグラムが9日（日本時間10日）に更新され、大谷翔平投手（31）ら選手たちが球場入りする“通勤服”姿を公開した。チームはこの日から敵地、ピッツバーグで3連戦を行う。大谷は黒のロングTシャツに白パンツ、いつものように帽子のツバを後ろにしてかぶる“シンプルスタイル”で球場入りした。山本も黒のTシャツ、ブラックデニム、サングラスと大谷同様、シンプルな格好で爽やかに球場入り。佐々木