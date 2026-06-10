敵地パイレーツ戦米大リーグ・ドジャースは9日（日本時間10日）、敵地でパイレーツと3連戦を戦う。6日（同7日）からスタメンを外れているウィル・スミス捕手の現状について、デーブ・ロバーツ監督が試合前に説明した。スミスは6日（同7日）の試合で当初は先発メンバーとして発表されたものの、試合直前にダルトン・ラッシング捕手に交代した。ロバーツ監督はその日、「ああ、首の問題だ。深刻なものではないが、試合に出場する