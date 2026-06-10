落ち着きと高級感をあわせもつ茶色は、大人女性の垢抜けにイチオシのカラー。夏の装いにも取り入れたいけれど、どう使ったらいいか分からない……という人に向けて、今回は【GU（ジーユー）】の茶色ボトムスとスタッフさんによるコーデ術をご紹介。マネするだけで周りと差がつく、こなれ見えコーデが楽しめるはず。ぜひ、今後のお買い物やスタイリングの参考にしてみて。 コーデに奥行きを生