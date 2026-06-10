これは筆者自身の体験談です。生後5ヶ月の我が子に初めて離乳食をあげた日、思うように食べてくれず、私は焦って無理やり口に運んでしまいました。その結果、子どもが泣き出し、自分を責める日々に。先輩ママ友の言葉で肩の荷が下り、焦らず少しずつ向き合う大切さを実感した出来事です。 初めての離乳食、ワクワクと不安 生後5ヶ月になった我が子。離乳食を始める時期となり、初めて10倍粥をあげる日、私はワクワクして